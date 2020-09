'Tien procent scholieren zit door coronamaatregelen thuis'

Gemiddeld 10 procent van alle middelbare scholieren zat de afgelopen weken snotterend thuis. Ze missen lessen, omdat ze vanwege de coronamaatregelen niet naar school mogen.

Schoolleiders vrezen dat de achterstanden ‘rampzalig’ kunnen worden. Dat schrijft het AD maandag.

Bij klachten thuis blijven

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat kinderen met snotneuzen in het basisonderwijs weer welkom zijn. Middelbare scholieren en docenten moeten nog wel thuisblijven bij een loopneus, hoesten of andere verkoudheidsklachten. Dat leidde in de eerste weken van dit nieuwe schooljaar op veel middelbare scholen al tot een exorbitante absentie onder leerlingen.

Terwijl de afwezigheid normaliter maximaal rond de 5 procent schommelt, melden sommige scholen nu uitschieters van maar liefst 17 procent. 10 procent afwezigheid lijkt eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt uit een rondgang van het AD langs tientallen middelbare scholen in het hele land.

Ziekteverzuim

“Als dit ziekteverzuim zich zo verder ontwikkelt, bij leerlingen en docenten, dan wordt het redelijk rampzalig”, verwacht Wiebe Wieling, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting OVO Fryslân-Noord. Op ‘zijn’ twaalf scholen ontbraken de afgelopen weken honderden van de 5500 leerlingen. Ook zitten dagelijks dertig à veertig docenten thuis.

ANP