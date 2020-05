Werkloos festivalpersoneel aan de slag bij de boer: 'Boerenleven en festivalleven lijken op elkaar'

Nog altijd zitten veel mensen door de coronacrisis ongewild thuis, zoals bijvoorbeeld medewerkers in de luchtvaart of festivalpersoneel. Toch zijn er ook sectoren die juist nu een schreeuwend tekort hebben aan mensenhanden. Agrarische bedrijven maakten tot nu toe jaarlijks gebruik van bijna 50.000 seizoensarbeiders uit Midden- en Oost-Europa, het is nog maar de vraag of die nu allemaal weer komen.

Bioboer in opleiding Kester Scholten heeft behalve boer-zijn ook werkervaring op festivals. Hij ziet een unieke kans om jongeren die nu werkeloos thuis zitten, in te zetten bij boeren die de extra handen goed kunnen gebruiken. Om alle onkruid te wieden bijvoorbeeld. Want door het niet-gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen tiert dat toch wat weliger bij de bio-boer.

Met hulp van verschillende organisaties heeft Kester nu een platform opgericht waarbij werkloos festivalpersoneel de kans krijgt om bij bioboeren aan de slag te gaan.

Gelijkenissen tussen boeren- en festivalleven

”Er zijn ook wel vergelijkingen te maken met het boerenleven en het festivalleven”, vertelt Kester aan Hart van Nederland. ”Het is in de buitenlucht, het is zwaar werk, je zit in een team. Het is hetzelfde gevoel. In plaats van te genieten van een muzikant die zijn set speelt op een door jou gebouwd podium, kan je nu op die manier genieten van de pompoenoogst.”

Volgens directeur Lianne de Bie van Slow Food Youth Network (SFYN) zijn juist jongeren nu een stuk bewuster bezig met voeding. ”Het is soms bijna hip om rechtstreeks naar de boer te gaan voor je eten. Dat maakt het soms een hele beleving. Het is belangrijk voor mensen die niet elke dag in aanraking komen met het boerenleven, dat het voedsel dat in de winkel of op je bord ligt het resultaat is van heel hard werken. Het is namelijk best pittig om uren per dag in een wiedbed te liggen om onkruid uit de grond te trekken. De waardering ligt veel hoger.”