Thuiswerken tijdens een hittegolf: airco's zijn niet aan te slepen in Nederland

Met deze tropische temperaturen is nog maar een kwestie van tijd voordat de eerste hittegolf van dit jaar een feit is. Prima als je in een gekoeld kantoorpand werkt, maar door de coronacrisis werken veel mensen thuis met deze hitte. En werken op de zolderkamer met temperaturen tegen de dertig graden aan is geen pretje.

Het is zweten geblazen, ook voor de monteurs van airco’s. Zij draaien de afgelopen dagen dan ook overuren om de hoognodige airco’s bij de mensen thuis te installeren. Want de vraag naar de apparaten is groot.

‘Sinds de coronacrisis gaat het héél hard’

Monteur Martijn Verspeek weet de laatste paar dagen dan ook een boel mensen blij te maken met de luchtverkoeler. ”Airconditioning raakte de laatste paar jaar al steeds meer ‘ingeburgerd’, maar sinds de zomer van 2018 gaat het héél hard. Met het thuiswerken als gevolg van corona en de hittegolf is de boel echt ontploft. We kunnen het nauwelijks bijbenen”, vertelt de monteur.

Waar het vroeger vooral als een luxe wordt gezien is het ook in Nederland steeds meer een noodzaak, en niet alleen in de zomer. ”Dit jaar hebben wij ook voor het eerst de hele winter door airco’s geplaatst. Mensen zijn er echt klaar mee”, weet Martijn te vertellen. ”Toen kwam het coronavirus erover heen. In het begin was dat wel even schrikken”, bekent Martijn. Gelukkig voor hen gingen de zaken gewoon door. ”We merken bij mensen dat ze niet op vakantie gaan, en dat ze nu als de wiedeweerga een airco willen.”

Investering

Iemand die ook niet meer zonder verkoeling kon is Thuiswerker Remco van Gerbes uit het Brabantse Waalre. “In de middag is het hier dertig graden. Nee, het is niet te doen, dan kookt het over, zeg maar”, vertelt Remco.

Het is een investering waar hij niet heel lang over na heeft moeten denken. Naast Remco werken nog altijd veel Nederlanders zoveel mogelijk vanuit huis.”Ik denk dat het thuiswerken wel een blijvertje gaat worden. Dan is die airco een goede investering en geen overbodige luxe.”