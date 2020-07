Bij dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven heeft een wel heel bijzonder duo vriendschap gesloten. Lars het geitje en Coco de kip zagen elkaar in de buitenren voor het eerst en het was meteen – platonische – liefde op het eerste gezicht.

Beide dieren kennen een lastige start, meldt het opvangcentrum op Facebook. Lars het geitje werd op 7 juli met navelstreng en al op straat in Best gevonden. Hij werd bij De Doornakker opgenomen, krijgt de fles en groeit als kool. “Hij is ontzettend tam en lief en eerlijk gezegd snappen we niet wat hij in z’n uppie op straat deed. Een eigenaar heeft zich tot op heden nog niet gemeld”, aldus de opvang.

Ook Coco werd op straat gevonden. Volgens de opvang is dat schering en inslag: jaarlijks worden tientallen dakloze kippen op straat aangetroffen en nooit meer opgehaald door hun eigenaren.

‘Slapen tegen elkaar aan’

Lars woont sinds hij van straat werd geplukt in de buitenruimte, waar meer hobbydieren wonen. Daar zag hij Coco de kip. Van een afstand bekeken ze elkaar en besloten ze dat het goed was. Sindsdien zijn ze niet bij elkaar weg te slaan, meldt een medewerker. “Ze slapen tegen elkaar aan en zitten graag samen buiten op hun klimtoestel.”

Voor zowel Lars als Coco wordt een nieuw huisje gezocht, maar dan wel samen, want deze vrienden voor het leven scheiden kan natuurlijk niet. “Vanaf 21 juli mogen wij op zoek gaan naar een nieuw thuis voor Lars en hoe geweldig zou het dan zijn als zijn vriendin Coco mee zou mogen verhuizen?”

Mensen die interesse hebben in het bijzondere duo en weten hoe goed voor een geit te zorgen, kunnen hier contact opnemen met de bemiddeling van de opvang.