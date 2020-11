Thierry Baudet is vrijdag uitgeschreven als bestuurslid bij Forum voor Democratie (FvD). De vraag is alleen of hij dat zelf heeft gedaan. Het partijbestuur zegt van wel, maar Baudet ontkent: hij spreekt van een coup.

Baudet zou zich bij de Kamer van Koophandel hebben laten uitschrijven als bestuurder van FvD. Het partijbestuur heeft daarover van hem een bevestiging ontvangen, stelt de woordvoerder. In een filmpje op Twitter zegt Baudet dat de “coupplegers” hém hebben uitgeschreven. Hij roept bestuursleden Lennart van der Linden en Rob Rooken op om op te stappen.

Ik zie nu dat de coupplegers mij wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurder bij de KVK. Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs vd ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen #FVD over te nemen. https://t.co/apWED8mi3N — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2020

