Theater afgebrand in Utrecht: 'Jongens braken in en hebben vuurtje gestookt'

Vier jongens zijn opgepakt voor de vlammenzee bij een theater in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Het gebouw is tot aan de grond afgefikt. Volgens de beheerder van het pand hebben jongeren ingebroken en vervolgens een vuurtje gestookt.

Voor het uitgebrande gebouw aan het Berlijnplein verzamelen zich zaterdagochtend een hoop mensen. Het pand was bedoeld voor theatermakers en andere culturele partijen. Op dit moment zaten er vier huurders in, het pand werd slechts zes maanden geleden opgeleverd.

‘Verschrikkelijk’

“Dit is echt vreselijk. Het is afschuwelijk om te zien, als je dit net een half jaar geleden hebt opgeleverd en opgebouwd met veel pijn en moeite”, vertelt Arna Notten. Ze beheert met DePlaatsmaker 47 betaalbare locaties voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Het afgebrande pand in Leidsche Rijn was er daar één van.

Arna stond te trillen op haar beneden toen ze in alle vroegte werd gebeld. “Het is de pijn van alle energie die erin is gestopt om het te bouwen én dat ik weet dat het veel betekent voor de huurders. Het is verschrikkelijk voor hen, maar ook voor ons is dit de eerste keer dat we zo’n afschuwelijke brand meemaken.”

Heftig jaar voor theatermakers

Jannet van Lange is één van die huurders. Met theatergezelschap Het Nieuw Utrechts Toneel huurt ze er ruimte voor kantoor en om te repeteren. “Ik was heel verdrietig toen ik het hoorde en ook boos. Ik geloof dat mijn exacte woorden waren: ‘Laat ons met rust.’ Het is best wel een heftig jaar geweest voor iedereen, zeker ook voor een theatergezelschap. Ik dacht gewoon: niet nog iets.”

De politie heeft vier jongens van 16 en 17 jaar aangehouden voor de brand. Ze komen uit de nabijgelegen plaatsen Maarssen en Vleuten. De politie onderzoekt nog wat hun betrokkenheid precies is bij de brand.

Vier minderjarigen aangehouden na brandstichting San Marinostraat. Recherche gaat vandaag verder met onderzoek en verhoren.

‘Jongens braken in’

Wat er nu precies is gebeurd waardoor het pand is afgefikt, blijft nog onduidelijk. “Mij is verteld dat vier minderjarige jongens hebben ingebroken, dat ze daar een vuurtje zijn gaan stoken en dat het uit de hand is gelopen”, zegt pandbeheerder Arna Notten.

“Ik vind het heel heftig dat minderjarige jongens dit doen. Waarom? Waarom doen ze dit? Is het vandalisme? Is het verveling? Ik denk dat het niet doelbewust naar ons is gericht. Dit is puur vandalisme. Ik heb verder geen idee wat er binnen is gebeurd.”

‘Zij hadden dit nooit gewild’

Hoe boos Jannet van Lange van theatergezelschap Het Nieuw Utrechts Toneel zaterdagochtend ook was, ze heeft empathie voor de jonge vermoedelijke brandstichters. “Ik vind het heel droevig dat er vier jonge jongens achter zitten. Ik denk ook: wat moeten die nu meemaken? Ze zijn hartstikke jong, ze zitten nu vast. Wat moeten die ouders voelen?”

“Ik ben boos dat mijn plek weg is, maar ik denk dat het ook wel de rol van de theatermaker is om je te verplaatsen in iemand anders. En te bedenken: hoe is het vanuit het andere perspectief? Ik denk dan: dit kunnen zij nooit hebben gewild.”

De huurders van het afgebrande pand willen snel op zoek naar een nieuwe ruimte. De beheerder van het pand gaat in overleg met de gemeente bekijken of het pand aan het Berlijnplein opnieuw kan worden opgebouwd.