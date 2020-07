Een superslimme drone die nog eerder bij een brand ter plaatse is dan de brandweer zelf. Het klinkt als toekomstmuziek maar de hulpdiensten in Twente hopen dat ze vanaf 2021 gebruik kunnen maken van ‘The Beast’. Dat is een drone die als eerste op locatie kan analyseren of er bijvoorbeeld mensen in een brandend pand zitten en of er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Hoewel het voertuig, dat helemaal zelfstandig vliegt, nog uitgebreid wordt getest en wordt ontwikkeld gaat de brandweer er vanuit dat ze snel over The Beast kunnen beschikken. Het beest is namelijk sneller dan het licht bij calamiteiten en vliegt helemaal zelf, vertelt Marijn Hilbrink van brandweer Twente. “De winst in tijd zijn tientallen minuten. Daarin kan veel leed worden bespaard. Een brand kan snel ontwikkelen en een brand kan zo sneller gezien worden. We weten dus eerder wie we moeten sturen.”

Snuffelsensor

Op The Beast zit al een kleurencamera op die in de rondte kan kijken, plus een thermische camera voor warmtebeelden. Er komt in de toekomst ook nog een snuffelsensor op, die verschillende gassen kan herkennen.

Wel heeft Mark Reiling van Saxion Hogeschool, die het ding met zijn team ontwikkelt, nog een flinke uitdaging. De drone moet namelijk nog weerbestendig worden gemaakt, zodat hij met weer en wind naar plekken des onheils kan vliegen.

De hoop is dat de drone vanaf 2021 daadwerkelijk de lucht in gaat.