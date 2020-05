Texelse hotels leggen zorghelden in de watten met gratis overnachtingen

De hotels op Texel hebben gezamenlijk een mooie actie bedacht. Ze geven 1001 hotelovernachtingen weg aan zorghelden. Mensen kunnen iemand opgeven waarvan ze vinden dat hij of zij het verdient. Omdat ze hard werken als verpleegkundige, getroffen zijn door de ziekte, of als ZZP-er in de problemen zijn gekomen, om maar wat te noemen. De reacties zijn overweldigend.

Bij de plaatselijke VVV kunnen mensen een aanvraag indienen en iemand opgeven. “We krijgen van alles binnen”, aldus een woordvoerder. “Er zitten hele schrijnende verhalen tussen, ook hartverwarmende. Het is bijzonder om dit te doen.”

Even op adem komen

Zo is er een moeder die haar dochter opgeeft. Het meisje zit in het laatste jaar van haar MBO-opleiding zorg en loopt stage in een ziekenhuis. Op de longafdeling. “Ze is meteen ingezet als verpleegkundige en werkt met coronapatiënten. Ze is zelf ook ziek geworden”, zegt haar moeder. “Zij verdient het echt even om op adem te komen, de laatste loodjes van haar stage wegen ontzettend zwaar, zowel fysiek als mentaal, ze zit er een beetje doorheen, heeft iets teveel meegemaakt de laatste weken.”

Andreas Schraag, zelf hoteleigenaar, kwam een tijdje terug op het idee en gooide een balletje op tijdens een online vergadering met het bestuur van de Texelse Hotelvereniging. “Iedereen was enthousiast. Bijna alle hotels doen mee, ondanks dat we een zwaar voorjaar hebben. Dat maakt het zo bijzonder.”

Marianne Langeveld, ook hoteleigenaar: “We zeiden: ‘Als dit alles voorbij is, laten we dan een cadeau doen aan de samenleving’. Met ons is het redelijk goed gegaan, we zijn ons bewust dat dat niet voor iedereen zo is. En dat resulteerde in dit idee. Vijfhonderd mensen mogen met iemand een nachtje komen slapen en genieten van de mooie dingen van ons eiland.”