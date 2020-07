Een Tesla is vrijdagmiddag in het Gelderse Wijchen dwars door een gevel van een gebouw gereden. In de elektrische auto zaten een vrouw en een kindje. Ze raakten niet gewond.

De auto reed rond 12.00 uur door de gevel van het bedrijfspand Yoast aan het Europaplein. Een berg stenen kwam dwars door de voorruit heen. Wonder boven wonder kwamen de vrouw en het kind met de schrik vrij. Ze werden nog wel ter plaatse in de ambulance gecontroleerd.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurster op de rem wilde trappen, maar in plaats daarvan het gaspedaal induwde.

Beeld: SPS Media