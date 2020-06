Hardi N., hoofdverdachte in de grootste Nederlandse terrorismezaak van de afgelopen jaren, heeft in Nederlandse jeugdinstellingen gewerkt met kwetsbare jongeren.

Hij kreeg toegang tot zeker drie woongroepen, terwijl hij niet over de vereiste papieren beschikte en hij een strafblad heeft met daarop een terroristisch misdrijf.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek, gebaseerd op meerdere bronnen. Twee medewerkers hebben tegen de politie gezegd dat de man tijdens zijn werk heeft geprobeerd mensen te bekeren tot de islam.

‘Spil in terroristische groep’

Het Openbaar Ministerie ziet Hardi N. als de spil van een groep die een terroristische aanslag in Nederland beraamde. Het strafproces gaat woensdag van start.

De politie deed uitgebreid onderzoek naar Hardi N. en ontdekte dat hij in de zomer van 2018 kwetsbare kinderen begeleidde in de jeugdzorg. N. deed dat werk via het zorguitzendbureau Kroek & Partners. In de korte tijd dat N. bij de instellingen werkte, viel het gedrag van Hardi N. op. Zo wilde hij vrouwen geen hand geven. Een groepsleider zegt tijdens een politieverhoor dat N. ‘extremistisch in zijn geloofsovertuiging’ was.

ANP