Horecabaas Laurens Meyer: 'Terrassen open niet genoeg, wij gaan helemaal open op 1 juni'

“Als we geen keuze hebben, gaan wij open op 1 juni.” Dat volgende maand mogelijk de terrassen open gaan, is voor horecatycoon Laurens Meyer nog lang niet genoeg. Hij wil van het kabinet meer mogelijkheden om horecazaken te openen en een betere steunregeling.

Het kabinet overweegt om op 1 juni weer terrassen toe te staan. Dat voorstel van het Outbreak Management Team wordt naar verwachting woensdag door het kabinet overgenomen.

Terrassen open niet voldoende

Laurens Meyer vindt het een wassen neus. Hij heeft meer dan vijftig kroegen door het hele land en voert een strijd voor de heropening van horecazaken. ” Het openen van de terrassen is een fantastische eerste stap en een leuke zoethouder, maar het helpt niet alle horeca. Niet iedereen heeft een even groot terras. Voor een hoop ondernemers is het niet voldoende om daarmee de problemen op te lossen”, aldus Meyer.

Hij vindt dat het openen van de terrassen een logische eerste stap is, maar bij lange na niet genoeg om het hoofd boven water te houden. “Het hangt er maar net vanaf wat er besloten wordt: mag 30, 40 of 50 procent van het terras gebruikt worden? Het opstarten moet in fases gebeuren, maar het betekent nog steeds: 100 procent kosten die doorlopen, minimale omzet. Dat is geen modus.”

‘Alle horecazaken open’

Het totaalpakket moet “in balans” zijn vindt Meyer. “Als wij voor 50 procent open mogen, dan moeten we de andere 50 procent gecompenseerd krijgen. Dus wat je oplegt aan verboden moet in dezelfde mate gecompenseerd worden.” Is die balans er niet op 1 juni? Dan opent Meyer al zijn horecazaken. Als statement en om zijn hoofd boven water te kunnen houden.

Woensdag komt het kabinet waarschijnlijk met meer nieuws over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen voor de horeca. “Ik verwacht dat de boodschap bij het kabinet is aangekomen en dat we woensdag een eerste verruiming krijgen, maar ook een perspectief voor de komende weken. Dat is essentieel.”