KIJK LIVE MEE: Technische briefing in Tweede Kamer over coronacrisis

De Tweede Kamer wordt donderdagochtend bijgepraat door deskundigen over de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus in Nederland. Het gaat om een zogenoemde technische briefing. Kijk hier vanaf 9.30 uur live mee.

Zoals gebruikelijk geeft Jaap van Dissel, directeur Infectieziektebestrijding van gezondheidsdienst RIVM, een laatste stand van zaken over het virus. Verder schuiven ook Caroline Beentjes van Woonzorggroep Samen en Liane van den Haan van ouderenbond ANBO aan.

Debat met Rutte

Donderdagmiddag volgt in de Tweede Kamer een debat met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de aanpak van de coronacrisis. Nu Nederland stap voor stap uit de lockdown komt, neemt ook de spanning in het parlement af. De wekelijkse debatten over het virus behoren dan ook tot het verleden.

Verder staan donderdag ook niet langer de fractievoorzitters van de regeringspartijen tegenover premier Rutte en minister De Jonge. Klaas Dijkhoff (VVD), Pieter Heerma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) laten het Kamerdebat aan de zorgspecialist van hun fractie over.

