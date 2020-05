De politie is op zoek naar Hendrik M., een tbs’er die eerder al twee keer voor veel opschudding zorgde toen hij zich onttrok aan de behandeling. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan Hart van Nederland.

“We kunnen bevestigen dat deze meneer is ontsnapt op 8 mei”, laat een woordvoerder van het OM weten. “Hij is niet teruggekeerd van verlof.”

Voor de opsporing van M. is het gespecialiseerde FastNL-team ingezet. Het Fugitive Active Search Team NL lokaliseert voortvluchtigen die staan gesignaleerd. Het gaat om veroordeelden, ontsnapte criminelen of tbs’ers.

‘Ziekelijk gewelddadig’

Hendrik M. ontsnapte in 2006 en in 2016 ook al eens uit een tbs-kliniek, wat beide keren leidde tot een klopjacht door de politie. De laatste keer werd hij uiteindelijk opgepakt in België.

Hoewel M. in het verleden werd omschreven als een ‘ziekelijk gewelddadig persoon’, zegt het OM nu dat het recidivegevaar laag is. Op zijn strafblad staan verkrachtingen, geweldsdelicten en meerdere inbraken.

Resocialisatietraject Hendrik M.

RTL Boulevard meldt dat M. op 8 mei rond 13.00 uur op de fiets vertrokken naar een winkelcentrum in de buurt van de kliniek in Assen, waar hij wordt behandeld. De tbs’er zit op dit moment in een regulier resocialisatietraject, waar het verlof deel van uitmaakt. Aan het einde van de middag bleek dat M. niet terugkeerde en vervolgens startte de kliniek samen met de politie een onderzoek.

Hart van Nederland heeft in het verleden contact gehad met de moeder van tbs’er Hendrik M. Zij was vanavond niet beschikbaar voor commentaar.

ANP/Redactie