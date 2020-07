Taxus Taxi haalt taxusnaalden op en helpt kankerpatiënten: ‘Wonderlijk dat een plant in de tuin dit kan.’

Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer één in Nederland. In de strijd tegen de ziekte, verzamelt de Brabantse stichting Taxus Taxi vers gesnoeide takjes van de taxusstruik uit tuinen bij bewoners en bedrijven.

De takken worden opgehaald, gedroogd en daarna verwerkt in chemokuren. Met de werkzame stof die in de taxusnaalden, wordt meer dan de helft van alle kankersoorten behandeld.

De naalden van de taxus zijn giftig voor mensen en dieren, maar daarentegen kan dat goed worden gebruikt om zieke en hardnekkige cellen aan te pakken. Het is de basisgrondstof voor chemotherapie, zodat kanker kan worden geremd en uitzaaiingen tegen kunnen worden gegaan.

Tekort door droogte

Om de patiënten te blijven helpen, is het van levensbelang dat het groene goedje binnen blijft komen. Daarom roept de stichting mensen met een taxushaag op om hun snoeisel te doneren.

Zeker nu er een tekort dreigt aan te komen door het droge voorjaar. ”Dit jaar is de opbrengst minder dan voorheen en vrezen we dat we het doel van het jaar niet zullen halen. We gaan ons best doen om dat recht te trekken. Ook hebben we al het gebied uitgebreid”, vertelt oprichter Werner Toonen. De missie is om 425.000 kilo op te halen. Dat lijkt misschien enorm veel maar voor een chemotherapie is er al snel honderd kilo snoeisel nodig.

Gered

Dat de naalden van de taxus van levensbelang zijn, wordt bewezen door het verhaal Hermie Smets. In 2018 werd bij haar eierstokkanker ontdekt: ”Ik zat in het vierde stadium en eigenlijk al opgegeven, maar door het geneesmiddel ben ik er nog.”

De kanker is in een ‘slaapstand’ gebracht, waardoor Smets haar leven weer kan leven. De ziekte blijft in haar bloed zitten, waardoor de kanker nog kan terugkomen. Omdat dit middel eens haar leven heeft gered, zal ze niet twijfelen om voor dezelfde methode te kiezen wanneer dit nodig is. Of het een wonderenmiddel is voor iedereen, is nog niet duidelijk. Maar haar man, Hans Smets, is de plant zeer dankbaar: ”Wonderlijk dat een plant in de tuin dit kan.”