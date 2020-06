Heldhaftige taxichauffeurs trekken stekende man van slachtoffer in Leeuwarden

Taxichauffeurs in Leeuwarden hebben vrijdagochtend een gewapende man (38) overmeesterd nadat deze een 64-jarige automobilist meerdere keren heeft gestoken met een mes. De chauffeurs dachten aanvankelijk dat het om een collega ging die werd belaagd en schoten direct te hulp.

Volgens de taxichauffeurs was het een gerichte actie. “De verdachte stapte voor het station uit een taxi en liep direct naar de auto van het slachtoffer toe,” vertelt taxichauffeur Bonne aan Hart van Nederland. “De man met het mes heeft het slachtoffer eerst aangevallen vanaf de passagierskant. Daarna is hij om de auto gelopen en heeft de bestuurder van de auto toen nog een paar keer gestoken.”

Twee man nodig om te overmeesteren

Op dat moment schoten twee chauffeurs de man in de auto te hulp. “Mijn collega heeft geprobeerd om de belager van de auto te trekken,” vertelt Bonne verder. Dat lukte maar deels. Met een steekbeweging probeerde de man de taxichauffeur van zich af te krijgen. Pas als er een tweede collega bij komt weten zij de man te overmeesteren. Politieagenten nemen het vervolgens over en arresteren de man.

De verdachte is volgens taxichauffeur Bonne een verwarde man. “Je hoort steeds vaker dat mensen met dit soort problemen op straat worden gezet. Terwijl ze wel echt hulp nodig hebben. Als je dat niet krijgt, gebeuren er nare dingen zoals dit.”

In shock

Ook taxirijder Rudy van der Veen zag het incident gebeuren. “Het ging allemaal zo ontzettend snel,” zegt hij tegen Hart van Nederland. “Je probeert natuurlijk zo snel mogelijk te handelen, maar ga het maar eens doen.” De twee collega’s die de stekende man overmeesterden, zijn volgens Van Der Veen nog steeds in shock. “Eén van de collega’s was er zeer emotioneel over, de ander stond met kippenvel in de volle zon.”

De gebeurtenis is ook chauffeur Bonne niet de koude kleren gaan zitten. “Tja, het zet wel wat vraagtekens bij je beroep natuurlijk,” zegt hij. “We maken genoeg mee, gelukkig is het een extreem voorbeeld.”

Zwaargewond naar het ziekenhuis

Het 64-jarige slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met de man gaat. Verder is het ook nog onduidelijk wat het motief is voor de steekpartij.

De politie zoekt nog naar getuigen van het steekincident. Heb jij meer gezien? Neem dan contact met op met de politie via 0900-8844.