Het Openbaar Ministerie (OM) is voornemens Tata Steel te vervolgen, dat laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. Bewoners van het aangrenzende Wijk aan Zee klagen al jaren over de stof en grafietregens die afkomstig is van het staalbedrijf. Ze zijn dan ook blij dat er eindelijk iets tegen lijkt te gebeuren.

“We hebben te vaak nul op het rekest gekregen”, vertelt Hans Dellevoet van Dorpsraad Wijk aan Zee. “Doel van de Dorpsraad is simpel: Tata moet stoppen die uitstoot. Als iemand vervolgt wordt is dat een mooi signaal. Je kunt als bedrijf gewoon niet zo doorgaan.”

Volgens het OM handelt Tata Steel in strijd met de voorschriften van de milieuvergunning inzake stofverspreiding. De stof zou verder dan de toegestane twee meter komen, en daarnaast zou het bedrijf ook te weinig doen om dit te verhelpen. “Dagvaarding lijkt passend”, laat het OM weten. “Omdat openbare verantwoording belangrijk is gezien de bezorgdheid van mensen in de omgeving van het bedrijf.”

Grafietregens

Bewoners van Wijk aan Zee klagen al jaren over de grafietregens en het neerdalende stof. “Ik moet in korte tijd mijn huis voor de vierde keer overschilderen”, vertelt Dellevoet. “Het probleem is al zo oud als het bedrijf zelf, maar het is nooit zo erg geweest als de afgelopen jaren.”

Tata Steel laat weten dat het om een incident gaat dat op 1 en 2 maart 2018 plaatsvond. “Vanwege een combinatie van uitzonderlijke weersomstandigheden, extreme vorst en wind in combinatie met droogte, zijn er bij de opslagen van Tata Steel toen grondstoffen verwaaid”, schrijft een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring. “Als het OM overgaat tot dagvaarding zal Tata Steel voor de rechter verantwoording afleggen.”