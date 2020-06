Werknemers Tata Steel IJmuiden leggen opnieuw het werk neer

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden staken opnieuw. Vanaf zondagavond 22.00 uur legt de nachtdienst het werk neer.

Hierdoor zullen verpakkingen voor bijvoorbeeld ingeblikte groenten of babyvoeding niet meer leverbaar zijn, aldus FNV. Het is de derde keer dat het personeel van Tata het werk neer legt.

Actie tegen ontslagen

De mensen voeren sinds woensdag actie tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf waarbij honderden banen verloren gaan. Daarbij werd afgetrapt door werknemers die verantwoordelijk zijn voor de toevoer van grondstoffen naar de hoogovens, die daardoor stil kwamen te liggen. Ook worden stiptheidsacties gehouden.

Behalve de dreigende reorganisatie is het personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur. Bovendien menen ze dat ze onterecht opdraaien voor de verliezen van met name de Engelse vestiging van Tata.

ANP