Sjanie Breure – beter bekend als ‘tante Sjaan’- wordt sinds gisteravond overladen met berichtjes na de coronapersconferentie van Premier Rutte en minister De Jonge. Rutte uitte zijn zorgen over ‘tante Sjaan en oom Han die na een paar borrels met elkaar én anderen gaan zitten knuffelen’. Maar tante Sjaan uit het Zuid-Hollandse Puttershoek heeft geen goed woord over voor die uitspraken.

“Ik was gelijk diep teleurgesteld. Ik dacht: waar slaat dit nou weer op?”, vertelt tante Sjaan aan Hart van Nederland. “Je hoeft toch geen naam te noemen. En als ze dat wel per se willen, waarom kiest de premier dan geen andere naam: een tante Fatima bijvoorbeeld?”

Grappen op Twitter

Intussen gaat het hele internet los op de uitspraken van de premier. Op Twitter worden veel grappen gemaakt. “Is tante Sjaan familie van Henk en Ingrid?”, vraagt iemand zich af en een ander grapt: “Er reden net arrestatieteams met loeiende sirenes voorbij, blijkt tante Sjaan verderop een polonaise te houden.”

Wees geen Tante Sjaan. Houd 1,5 meter afstand, geen feestjes thuis, ff niet lekker knuffelen en laat je testen bij klachten. #persconferentie — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) August 18, 2020

Gediscrimineerd

En ook bij tante Sjaan zelf stromen de berichten binnen. “Maar ik vind het echt niet leuk”, benadrukt ze. “Nu is het net of iedereen die Sjaan heet alleen maar de hele dag aan het knuffelen is. Dit gaat toch nergens over. Ik voel me gediscrimineerd.”

‘Kast van een huis’

Premier Mark Rutte gaf tijdens de persconferentie een zeer dringend advies om thuis voorlopig geen feestjes of borrels te organiseren. Als mensen toch gasten thuis ontvangen, dan mag dat met maximaal zes mensen.

“Ik heb een kast van een huis en kan iedereen kwijt op anderhalve meter”, reageert de woeste tante Sjaan. Ze kan zich dan ook niet vinden in de maatregel.

Premier Rutte zegt ook dat mensen beter naar een horecazaak kunnen gaan, ‘waar meer ruimte is en waar je een zitplaats hebt’. Volgens tante Sjaan is dat alleen maar om de economie te spekken en ‘mensen op kosten te jagen’.

‘Gelukkig niet meer in de horeca’

Sjaan zat zelf jarenlang in de horeca, ze had een café in ‘s-Graveland. Hier ontstond haar naam ‘tante Sjaan’ ooit. “Mijn slogan was toen: voor een lach en een traan, kom je bij tante Sjaan”, blikt ze lachend terug.

“Ik heb de zaak gelukkig niet meer. De horeca blijft wel trekken. Maar nu met corona, was je eraan gegaan.”