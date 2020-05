Talloze mensen gedupeerd door Cheaptickets.nl

Talloze mensen zijn zwaar gedupeerd door CheapTickets.nl. Zo ook Wim Rietveldt. Hij zou op 14 juni twee weken op vakantie gaan naar Turkije, maar door de coronacrisis annuleerde KLM die reis en sindsdien komt hij – en velen met hem – geen stap verder.

KLM verwees Wim na de annulering naar CheapTickets.nl, waar hij zijn reis boekte en die de annulering af dient te handelen, maar daar bleef het dood- en doodstil. “Ze hebben hun kantoor gesloten, ze beantwoorden geen e-mails van klanten en ook telefonisch zijn ze onbereikbaar.” Sterker nog, het nummer dat klanten ooit konden bellen, is van de site verdwenen.

Dat een bedrijf als CheapTickets.nl het in deze tijd enorm druk heeft, snapt Wim. “Maar als je het dan zó druk hebt dat je het allemaal niet kan afhandelen, neem dan mensen aan voor een callcenter.”

Dat zijn reis naar Turkije in de soep loopt en hij hemel en aarde moet bewegen wil hij ooit zijn geld terugzien, vindt hij erg, maar hij heeft verhalen gehoord en gelezen die nog veel schrijnender zijn. “Tuurlijk, iedere verloren eurocent is zonde, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld naar de VS zouden afreizen. Die zijn nu duizenden euro’s kwijt.”

Nul op rekest

Wim nam vervolgens contact op met de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), maar kreeg ook daar nul op het rekest. “Kennelijk word je alleen bijgestaan als je een pakketreis had, dus reizen waarbij de vliegtickets en accommodatie in één pakket zijn geboekt.

Maar, de naam zegt het al, bij CheapTickets.nl boek je alleen het ticket. Daar loopt nu iedereen die daar geboekt heeft tegenaan. Als zo’n verschil er is, maak dan dan kenbaar via je site!”

Reactie Cheaptickets.nl

Een woordvoerder van Cheaptickets.nl zegt ‘het probleem te herkennen’. “Wij zijn slecht bereikbaar en dat komt omdat wij vanaf het begin overladen worden met telefoontjes en e-mails. Daardoor konden wij onze klanten niet meer tijdig ondersteunen.”

Als haar gezegd wordt dat Cheaptickets niet slecht bereikbaar, maar niet bereikbaar is, geeft ze dit toe. “Wij werken heel erg hard aan alle dossiers. We moeten veertig keer meer annuleringen verwerken en eigenlijk hebben wij door onze telefoon af te sluiten de gelegenheid gecreëerd om die annuleringen te verwerken.”

Het bedrijf verwacht dat ze eind juni ‘een heel eind in de goede richting zijn’.