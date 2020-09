't Is weer voorbij die mooie zomer: temperatuur met 10 graden omlaag

Op 22 september gaat de astronomische herfst van start en dat betekent: doei zomer 2020, het was leuk je gekend te hebben. Halverwege de week slaat het weer om en wordt het echt herfstachtig, met wind en regen en de temperatuur daalt met tien graden.

“Dat scheelt een jas!”, aldus Weer.nl. Dinsdag is het nog prima toeven buiten en wordt het 19 graden op Terschelling, 23 graden in Utrecht en 27 graden in Venlo. Maar woensdag neemt in het westen de bewolking toe, met in de middag kans op buien. In het oosten is het een kwestie genieten van de laatste resten van de zomer, want daar kan het nog 25 graden worden.

Onstuimig weer

Donderdag is de koek op en gaat de temperatuur rap naar beneden. Het wordt dan nog wel vijftien tot twintig graden, maar vrijdag wordt de vijftien graden op meerdere plaatsen al niet meer gehaald.

Ook wordt het wisselvallig en soms zelfs onstuimig. Daarnaast kan het later in de week flink gaan waaien.

Astronomische herfst

Dinsdag staat de zon loodrecht boven de evenaar en op dat moment duren dag en nacht overal op aarde even lang. Precies dan start de astronomische herfst. Het herfstseizoen begint niet ieder jaar op dezelfde datum. Dat komt onder andere door de schrikkeljaren en doordat de baan van de aarde geen mooie cirkel is. Zo begon de astronomische herfst vorig jaar pas op 23 september en over twee jaar is dat weer het geval.

Door deze wisselingen is afgesproken dat seizoenen wereldwijd voor het gemak officieel altijd op de 21e beginnen. In de kalenders zien we de officiële herfst dan ook vandaag al beginnen, in plaats van morgen.