Als partijleider wil Simons volop campagne gaan voeren om de partij in de Tweede Kamer te krijgen. “BIJ1 is bijna vier jaar geleden opgericht om in de landelijke politiek een plek aan tafel op te eisen. Dat moment is nu! En ik wil me daar volledig op focussen”, aldus Simons.

18 kandidaten, waaronder Quinsy Gario

Haar ‘running mate’, de nummer twee op de lijst van BIJ1, is activist Quinsy Gario. Hij was in 2013 initiatiefnemer van de actie ‘Zwarte Piet is racisme’. Actrice Romana Vrede is een van de lijstduwers. In totaal telt de lijst 18 kandidaten, zo is bekendgemaakt op een ledenvergadering van de partij. BIJ1 heeft naar eigen zeggen het “meest linkse, groene en inclusieve” partijprogramma.

In 2016 stapte tv- en radiopresentatrice en columniste Simons de politiek in onder de vlag van DENK, maar ze begon na ruim een halfjaar al voor zichzelf. Met Artikel 1, zoals haar partij aanvankelijk heette, vergaarde ze bij de Kamerverkiezingen van 2017 vooral stemmen in Amsterdam en Rotterdam en enkele andere steden. Maar voor een Kamerzetel had ze er nog bijna twee keer zoveel moeten halen. De naam van de partij was inmiddels veranderd in BIJ1, na bezwaren van antidiscriminatiemeldpunt Art.1.

Simons’ zetel in de Amsterdamse gemeenteraad zal worden ingenomen door duoraadslid Jazie Veldhuyzen.

Simons heeft met haar politieke ambities en standpunten over bijvoorbeeld Zwarte Piet veel kritiek over zich afgeroepen, vaak van seksistische of racistische aard. Zo werd haar gezicht gefotoshopt op de hoofden van door de Ku Klux Klan opgehangen personen. Twintig mensen werden daarvoor veroordeeld tot werkstraffen en boetes.