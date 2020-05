Massale zoekactie naar vermiste surfers in Scheveningen

Er is een grote reddingsactie op touw gezet om zes vermiste surfers op te speuren. Ze raakten in de problemen in de zee bij Scheveningen. Drie van hen zijn inmiddels uit het water gehaald, laat de Nederlandse Kustwacht weten aan Hart van Nederland. Twee van hen moesten worden gereanimeerd. Drie andere surfers worden nog vermist.

“We kregen meerdere alarmmeldingen binnen dat er surfers in de problemen waren”, aldus een woordvoerder van de Kustwacht. “Toen zijn er reddingsboten gealarmeerd. Die haalden drie surfers uit het water. Twee van hen waren buiten bewustzijn en worden gereanimeerd. Degene die bij bewustzijn was, zei dat ze in totaal met zes waren.”

Harde wind en ruwe zee

Er wordt met een helikopter en meerdere boten gezocht naar de andere drie surfers. “Er staat harde wind, dus het schuim op het water maakt de zoekactie lastig”, legt de Kustwacht-woordvoerder uit. “Vanaf het water en het strand kun je ze daarom moeilijk zien.”

De Veiligheidsregio heeft inmiddels opgeschaald naar grip1. Ook zijn er twee traumahelikopters opgeroepen. In een update op de site spreekt de Veiligheidsregio van “harde wind en ruwe zee”. Deze zouden de reddingsactie bemoeilijken.

Kitesurfer

Gisteren kwam een 28-jarige kitesurfer uit Den Bosch om het leven op het strand van Kamperland in Zeeland. De man is waarschijnlijk gegrepen door een harde windvlaag, die hem ergens tegenaan sloeg. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

