Een supermarktmanager in het Gelderse Wezep is op zoek naar zijn winkelwagentjes. Zestig wagentjes maar liefst waren er begin deze week ‘vermist’.

Manager Juriën de Ruiter weet wel hoe het komt. “Mensen zijn door corona bang voor de supermarkt. Ze nemen hun wagentjes mee naar huis en zetten hem in de tuin, dan weten ze zeker dat ‘ie schoon is en hebben ze hun eigen wagen.” Volgens De Ruiter staan de wagens overal in de wijk.

Nieuwe winkelwagens kopen

De supermarktmanager ziet het aantal karretjes vooral in de afgelopen anderhalve week ineens slinken. “Toen ik maandag telde had ik er nog 80, terwijl ik er 130 had staan. Ik had nog een voorraad in de kelder, maar daar ben ik nu ook doorheen.”

En daarom heeft De Ruiter nu noodgedwongen winkelwagens gehuurd en al een offerte voor nieuwe karren aangevraagd. “Het is echt zonde van het geld: ze kosten 200 euro per stuk.” Nieuwe karren kopen loopt dus in de duizenden euro’s.

Cadeaubon

De manager heeft op Facebook een oproep geplaatst om de karren terug te brengen. Hij heeft er zelfs een winactie aan verbonden. Mensen die het bericht delen maken kans op een cadeaubon van vijftig euro.

“We hopen dat mensen beseffen dat ze niet zomaar een winkelwagen kunnen meenemen.” Sinds de oproep heeft hij er zo’n twintig terug.

Belangrijk voor doorstroming

Naast de grote kostenpost, is het ook belangrijk voor de doorstroming van de winkel dat er voldoende karretjes zijn. Er mogen 130 klanten in de winkel van De Ruiter komen en dus moet er een gelijk aantal karren zijn. Als er veel te weinig karretjes zijn, moeten klanten voor de deur blijven wachten.

Extra toezicht houden op de winkelwagentjes is in elk geval geen optie volgens de winkelmanager. “Je kunt niet constant 130 karren in de gaten houden. Ze gaan overal naartoe. Er zijn ook mensen die ze wel even mee naar huis nemen, maar ze vervolgens netjes terugbrengen.”

Klanten hoeven momenteel geen muntje in een wagentje te stoppen, om er eentje te kunnen pakken. Dat blijft voorlopig ook zo. “Onze branchevereniging raadt af om de wagentjes weer ‘op slot’ te doen, omdat dat ook slecht is voor de doorstroming bij de winkel.”

Foto: Google Streetview