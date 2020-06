Meerderheid Nederlanders kiest liever voor laagste prijs dan gezondste optie

Een ruime meerderheid van de Nederlanders laat tijdens het boodschappen doen de gezonde opties links liggen. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder bijna 2500 mensen.

Hoe belangrijk vinden supermarkten de gezondheid van hun klanten? Stichting TheQuestionmark begint een nieuw tweejarig onderzoek naar hoe supermarkten klanten een gezonde keuze laten maken. Daaruit moet een lijst komen van gezonde en minder gezonde supermarkten.

Groei van ziektes door ongezond eten

“De reden om dit te doen? Het idee van de stichting is dat we gezond willen leven op een duurzame planeet en supermarkten kunnen ons daarbij helpen,” begint Charlotte Linnebank van stichting TheQuestionmark. “Er is een groei van ziektes door ongezond eten, zoals obesitas en diabetes. Door betere keuzes te maken, kun je dat verminderen. Wij willen supermarkten steunen om die rol te pakken.”

Het onderzoek gaat kijken naar op welke manier supermarkten ons verleiden. Doen ze dat vaker met fruit en groente of juist met chips, frisdrank en bier? Linnebank: “We kijken naar heel veel zaken, zoals aanbiedingen, inrichting van de winkel, het assortiment, verhouding tussen gezonde en ongezonde producten, en (ont)moedigen ze bepaalde keuzes. Gebruiken ze een wijzer bij de schappen, of geen ongezonde impulsaankopen bij de kassa.”

Uit het onderzoek van Wat vindt Nederland blijkt onder meer dat 57 procent van de respondenten gaat voor de goedkoopste keuze. 32 procent van de Nederlanders geeft aan liever de gezondste optie te kopen, dan te vallen voor lage prijzen. Opvallend detail: met name vrouwen geven aan dat dit belangrijk is voor hen.

Bewust veel groente en fruit

Liane ter Maat van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zegt dat supermarkten al op allerlei manieren bezig zijn om klanten gezonde keuzes te bieden. “Dat doen ze bewust en onbewust. Bewust stimuleren doen ze door bijvoorbeeld eten uit de Schijf van Vijf aan te bieden. Bij binnenkomst sta je ook meteen tussen groente en fruit, het visitekaartje van de supermarkt. Ook worden er recepten aangeboden door supermarkten.”

Maar, erkent ze, het kan ook beter. “Wat we willen om tot nog meer verbetering te komen, is zo snel mogelijk invoering van de Nutri-Score.” In november werd bepaald dat Nutri-Score het nieuwe voedselkeuzelogo wordt, maar er moet eerst meer onderzoek naar gedaan worden. Ter Maat pleit voor snelheid met dat onderzoek.

Maak geen keuzes op impuls

“Zorg dat je een lijstje maakt en dat je dat ook volgt,” stelt Ralph Moorman. Hij is levensmiddelentechnoloog en gezondheidsconsulent. Moorman schreef een boek over keuzes maken bij het boodschappen doen en wil nu ‘als een soort Robin Hood’ ten strijde trekken tegen de supermarkt. “Als je keuzes maakt op impuls, dan winnen de ongezonde keuzes.”

In 2019 was 44,1 procent van de Nederlanders te zwaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om die reden schaart staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis zich achter het onderzoek. “Eten volgens de Schijf van Vijf is niet alleen lekker maar ook goed voor je gezondheid. Daarom hebben supermarkten, horeca en cateraars in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat ze er samen naar streven dat we elk jaar meer van die producten eten en drinken.”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.