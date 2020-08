Sumeya was bij explosie Beiroet, vult nu containers vol hulp

De dag 4 augustus 2020 zal Sumeya Hamie nooit meer vergeten. Ze was in een hotel in Beiroet op het moment dat in de haven van de stad een enorme explosie plaatsvond. Het hotel waarin ze verbleef, raakte zwaar beschadigd, maar Sumeya en haar kinderen raakten niet gewond. Terug in Nederland start ze een hulpactie.

“Ik heb nog helemaal geen tijd gehad om tot rust te komen”, zegt Sumeya tegen Hart van Nederland. Na de alles verwoestende explosie vluchtte ze de stad uit naar een kennis. Vanuit daar regelde ze met hulp uit Nederland haar terugreis. Eenmaal terug in Nederland steekt de Roermondse al haar energie in het helpen van de Libanezen. “We hebben vooral houdbaar voedsel nodig. Daar is een tekort aan.”

Transport

Sumeya komt oorspronkelijk uit Libanon en zet zich al langere tijd in voor het land waar ze is geboren. De armsten in dat land kunnen nog maar amper eten betalen. Dat was al zo voor de explosie, omdat het land in een diepe economische crisis zit. Het doel is om eind deze maand een grote lading voedsel, water en kleding per container naar Beiroet te brengen.

Hoeveel containers er op transport kunnen weet Sumeya nog niet. “Transport is wel al geregeld”, vertelt ze. “Er hebben zich al bedrijven gemeld die ons hebben benaderd de containers te vervoeren.” Bij aankomst in de haven zullen contacten in Beiroet de waren verspreiden onder de mensen die deze het meest nodig hebben.

