Studenten sjezen met zelfgebouwd treintje over stukje privéspoor bij Schijndel

De broers Bram (21) en Daan Engelman (18) uit het Brabantse Boxtel hebben samen met hun vriend Tim Hessels (19) een eigen trein gebouwd. De studenten Mechatronica, een combinatie van werktuigbouwkunde en electrotechniek, besloten uit nieuwsgierigheid hun kennis in de praktijk te brengen. Nu sjezen ze met 35 kilometer kilometer per uur in hun eigen treintje over een stukje privéspoor bij Schijndel.

Het zelfgebouwde treintje bestaat uit een soort houten vlot met een onderstel van massief rubberen bolderkarwielen. Het voertuig wordt aangedreven door een motor die de jongens uit een oude generator hebben gehaald. “Met de kennis van onze opleiding hebben we vervolgens berekent hoe die moest worden afgesteld”, vertelt Bram aan Hart van Nederland. De trein rijdt over een ongebruikt stuk spoor tussen Schijndel en Boxtel. Een spoorlijn die vroeger werd gebruikt voor de transport van goederen vanuit Engeland naar Duitsland. Daar heeft de spoorlijn ook zijn naam ‘Duits lijntje’ aan te danken, legt Bram uit.

‘Altijd bezig in de weer met experimentele voertuigen’

Bram legt uit dat het treintje niet is gebouwd uit verveling vanwege de pandemie. De studenten zijn eigenlijk altijd wel bezig met het bouwen van experimentele voertuigen. “We willen nog een achterbank plaatsen, zodat we meer mensen kunnen meenemen, zodra dat weer kan”, zegt Bram. “En we hadden nog het idee om hem in de kleuren van de NS te schilderen, haha.”