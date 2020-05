Oud-arts leverde strottenhoofd per ongeluk af bij kringloop Zwolle, was preparaat

Het strottenhoofd dat in een emmer met sterk water voor de deur van kringloopwinkel Nieuw Geluk in Zwolle werd achtergelaten, blijkt daar per ongeluk te zijn neergezet door een gepensioneerde arts.

De arts was werkzaam bij het Isala-ziekenhuis en het strottenhoofd was een preparaat dat werd gebruikt voor medisch onderzoek of onderwijs. Het strottenhoofd is afkomstig van iemand die zijn of haar lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld.

Middels een verklaring legt het ziekenhuis uit hoe het strottenhoofd bij de kringloop terecht kwam. “De persoon heeft oud materiaal verzameld om op te ruimen. Deze waren in een zak gedaan om terug te brengen naar het ziekenhuis om op de gebruikelijke wijze te vernietigen. Echter per abuis is deze in de verkeerde doos terecht gekomen voor de kringloopwinkel, waar deze gevonden is door personeel van de kringloopwinkel.”

‘Had nooit mogen gebeuren’

Het ziekenhuis betreurt het incident en heeft de medewerkers van de kringloop excuses aangeboden. “Het mee naar huis nemen van patiëntgegevens of -materiaal is vanwege ons privacybeleid ten strengste verboden. Dit had dan ook nooit mogen gebeuren.”

Vrijwilligster Petra is degene die het strottenhoofd vond. “Aanvankelijk dachten we dat het om een urn ging. Maar na onderzoek van de politie en een forensisch team bleek het om een menselijk orgaan te gaan. De vrijwilligers hier zin zich doodgeschrokken, ze hebben dit nog nooit meegemaakt.”