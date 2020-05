Ruim 1 miljoen Nederlanders kijken naar streams van de Vogelbescherming

De streams van de Vogelbescherming waar je broedende vogels kunt bekijken, zijn normaal gesproken al mateloos populair. Maar dit jaar worden alle records gebroken. In twee maanden tijd bezochten ruim een miljoen mensen de speciale website Beleef de Lente.

Nina Kuyer kijkt al tien jaar met veel plezier naar de streams van de Vogelbescherming. “Ik vind het altijd spannend als de eieren uit moeten komen”, vertelt ze enthousiast aan Hart van Nederland. Het maakt haar eigenlijk niet veel uit naar welke vogel ze kijkt. “De slechtvalk is normaal de eerste, dat vind ik wel heel bijzonder.”

De kauw is koud gemaakt

“Het is een beetje mijn Netflix. Je weet niet wat er gebeurt en hoe het afloopt”, legt Kuyer uit. “Je hoopt dat er nestjes gemaakt worden in de nestkast en dat ze gaan paren. We laten de natuur de natuur zijn. Bij de kauw is er afgelopen week een steenmarter langsgekomen. Die heeft de vrouw en de eieren gepakt. Ik moet zeggen dat ik dan zelf niet durf te kijken.”

De Vogelbescherming denkt dat de coronacrisis de reden is dat mensen massaal op hen afstemmen. Mensen zitten thuis en vinden het blijkbaar fijn om af en toe even te kijken naar broedende vogels. De streams staan nog open tot in juni, dus verwacht de Vogelbescherming dat het aantal kijkers nog wel zal oplopen.