Strandgangers krijgen de schrik van hun leven als containerschip recht op de kust af vaart

Strandgangers van het Badstrand in Vlissingen kregen donderdag de schrik van hun leven. Een containerschip dat langs de kust voer, wisselde plotseling van de koers en voer daarna recht op de kust af. Daar was het op dat moment erg druk vanwege het zomerse weer.

Toon Poppe woont pal tegenover het strand, precies op de splitsing van de vaarwegen. Vanaf zijn balkon ziet hij hoe het misgaat. “Ik zag het schip vanuit zuidelijke richting komen. Het schip had gekozen om via de zuidelijke route naar de Noordzee te varen”, vertelt Poppe. Maar het schip besluit op het nippertje om toch te wisselen van de zuidelijke naar de noordelijke vaarroute. “Het schip heeft in haakse bocht moeten draaien. Het achterschip raakte nog net de zandkant van het strand.”

Het naderende schip zorgde volgens Poppe voor de nodige tumult op het strand. “Heel veel mensen stonden te kijken”, zegt Poppe. “Er was nog best nog wel sprake van reuring onder de strandgangers en mensen op de boulevard.” Hij waarschuwt dat het allemaal nog veel slechter had kunnen aflopen. “Als het een half uurtje later was geweest, dan was hij vastgelopen”, stelt Poppe. “De waterstand in de geul in de geul is dan lager”. Het is in het verleden weleens voorgekomen dat containerschepen vastliepen nadat ze op het laatste moment van vaarroute wisselden.

De politie laat weten dat dit keer ‘net goed’ ging en dat de manoeuvre “gelukkig goed afliep”. Er wordt nog wel onderzocht hoe het kon dat het schip zo dicht langs het strand voer.