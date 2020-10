Verspreiders seksvideo Patricia Paay krijgen lagere straf dan geëist

Twee mannen die worden verdacht van het verspreiden van een seksfilmpje van Patricia Paay zijn donderdag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot voorwaardelijke straffen.

Michel V. (42) kreeg van de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van een maand. Medeverdachte Ernst van der S. (47) werd veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur.

In 2017 lekte het beruchte plasseksfilmpje uit via sociale media. Paay sleepte vervolgens de website GeenStijl en de twee mannen voor de rechter en won de zaak. In juli 2018 bepaalde de rechtbank in Amsterdam al dat ze Paay een schadevergoeding van 30.000 euro moesten betalen.

Niet akkoord met schikking

Naast die civiele procedure besloot het OM de beide verdachten en GeenStijl te vervolgen in een strafrechtelijke procedure. GeenStijl, die een artikel plaatste met een link naar een Twitter-bericht van V., ging akkoord met een transactie van 3000 euro. Beide mannen gingen niet akkoord met een schikkingsvoorstel van het OM en lieten het op een rechtszaak aankomen.

De straffen zijn lager dan het OM twee weken geleden had geëist. De officier van justitie had een maand celstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk, geëist tegen V. en een onvoorwaardelijke taakstraf van 80 uur tegen Van der S. Daarnaast eiste het OM boetes van 200 en 250 euro.

De rechtbank sprak beide mannen vrij van het plegen van smaad. Smaad is het beschuldigen van iemand van een feit dat de integriteit van die persoon kan aantasten. Dat is hier niet aan de orde, vindt de rechtbank. “De video toont twee volwassen personen die met wederzijdse instemming seksuele handelingen hebben verricht en zich lieten filmen”, redeneert de rechtbank.

Goede naam aangetast

Wel maakten beide mannen zich schuldig aan belediging en auteursrechtinbreuk. “Door het plaatsen van het expliciete seksfilmpje is Patricia Paay opzettelijk in een ongunstig daglicht gesteld, waardoor zij in haar eer en goede naam is aangetast”, oordeelt de rechter. De verdachten hadden kunnen weten dat ze als bekende Nederlander door veel mensen herkend zou worden. “Dat Patricia Paay zelf open is over seks en wel eens naakt heeft geposeerd vindt de rechtbank niet van belang.”

De rechtbank vindt dat de verdachten erg lang hebben moeten wachten op hun berechting voor hun misstappen in 2017. Daarom koos de rechtbank voor geheel voorwaardelijke straffen.

