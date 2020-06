Een 52-jarige vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag op straat in Hilversum beroofd van haar ketting. Vorige week werden dertien vrouwen in de provincie Utrecht slachtoffer van de zogenaamde ‘kettingrukker’.

De straatroof vond rond 0.30 uur plaats op de Jan van der Heijdenstraat, ter hoogte van winkelcentrum Seinhorst. Het slachtoffer liep op dat moment met haar hondje toen de ketting van haar hals werd getrokken. Volgens de politie heeft de gebeurtenis “enorm veel impact” op de vrouw gemaakt.

Kettingrukker actief in Gooi

Vorige week sloeg een kettingrukker in een week tijd dertien keer toe. De incidenten vonden plaats van dinsdag tot zondag, telkens overdag. De dader beroofde vrouwen in achtereenvolgens Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hoevelaken, Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum, De Bilt en Vleuten.

De werkwijze van de dader was steeds hetzelfde: de man reed op een scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trok de sieraden van de hals van de vrouw. Alle slachtoffers waren 65-plussers. De berovingen gebeurden met zo veel geweld, dat sommige vrouwen gewond raakten.

‘Details wijken af’

Volgens de politie is er sprake van een serie van dit soort berovingen. Maar de de laatste kettingroof in Hilversum behoort niet tot het rijtje van de kettingrukker, zegt een politiewoordvoerder dinsdagochtend tegen Hart van Nederland. “Er zijn dit keer te veel details die afwijken van de serie kettingrukker.”

Over welke details precies afwijken, kan de politie niet al te veel zeggen. Wel noemt de woordvoerder de leeftijd van het 52-jarige slachtoffer als voorbeeld, omdat de andere slachtoffers 65-plussers waren. Ook is het tijdstip van deze straatroof afwijkend, omdat het deze keer in de nacht gebeurde en de straatroven van de kettingrukker overdag. “Dit lijkt een op zichzelf staand incident.”

De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof in Hilversum en roepen mensen die iets gezien hebben op om zich te melden.