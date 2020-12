Storm Bella raast door mooist verlichte kerststraat van Nederland: 'Een kleine nachtmerrie na zoveel vreugd'

Op eerste kerstdag werd de wijk De Wielenpôlle in Leeuwarden door Hart van Nederland gekroond tot ‘Mooist verlichte kerststraat van Nederland’. Twee dagen later zorgt storm Bella dat er van het mooi uitgelichte plaatje weinig meer over is.

“Super zonde! Dit is een kleine nachtmerrie na zoveel vreugd,” vertelt buurtbewoner Edward Kooistra Bahnerth. Hij fietste zondagochtend een rondje door de straat en werd niet blij van wat hij aantrof in sommige tuinen. Opgeblazen sneeuwpoppen en kerstbomen liggen een paar meter verder dan waar ze horen en alle kerstballen liggen in struiken. De kunstsneeuwmatjes zijn doorweekt van de regen.

Lees ook: De mooist verlichte kerststraat van Nederland ligt in… Leeuwarden!

Nat en kapot

Vandaag waaien er in het hele land zware windstoten met een snelheid van rond de 80 kilometer per uur. Dit was twee dagen geleden nog niet het geval, want toen zag de straat er nog piekfijn uit tijdens de benoeming tot ‘Mooist verlichte kerststraat van Nederland’.

De Wielenpôlle haalde 9.000 van de in totaal 15.500 uitgebrachte publieksstemmen binnen en was daarmee de duidelijke winnaar van de Hart van Nederland-kerstwedstrijd. De overige vier finalisten waren de Haagse Burgemeester Jansenstraat en Raaphorstlaan, de Halseweg in Zelhem en de Bazuinstraat in Arkel.

De Wielenpôlle in volle glorie:



Volgend jaar weer

De bewoners van het kerstdorp hebben inmiddels een start gemaakt met het opruimen van de gesneuvelde versieringen. Maar plannen om alles wat nog wél hangt weg te halen, worden pas maandag gemaakt als het weer wat rustiger is.

In Leeuwarden zijn ze nog niet van het natuurgeweld bijgekomen, maar er worden door de buurtbewoners al plannen gemaakt voor de kerstraat voor volgend jaar. “Het belooft nog spectaculairder te worden! Wij als wijk staan krom van trots en zijn super gemotiveerd voor volgend jaar,” aldus Bahnerth.

En niet geheel onbelangrijk: de gouden kerstbal die door Hart van Nederland als prijs aan de buurtbewoners werd uitgereikt, is gelukkig nog intact. “Hier wordt erg zuinig mee omgesprongen!”