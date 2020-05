Het is kort na middernacht als twee collega’s een surveillanceronde doen in Amsterdam Zuid. Op de Lutmastraat worden ze opgeschrikt door een enorme harde klap en glasgerinkel. Dan blijkt dat in een van de achterramen een groot gat zit. Op de achterbank ligt de stoeptegel.

Glassplinters

De glassplinters raken hen in het gezicht, maar de politiemensen liepen geen verdere verwondingen op. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor.

De recherche is op zoek naar getuigen en wil graag weten wie verantwoordelijk is voor “deze absurde en levensgevaarlijke actie”.