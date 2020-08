Emotionele stille tocht in Finsterwolde voor omgekomen Sebastiaan, Boye en Alex

Familie, vrienden en bekenden komen woensdagavond samen in Finsterwolde als eerbetoon aan de drie mannen die afgelopen vrijdagnacht omkwamen bij een ongeluk in de plaats. Een vrouw die ook in de auto zat, ligt nog in het ziekenhuis. De auto kwam dit weekend tegen een boom aan en vloog in brand.

Waardoor het noodlottige ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend. Boye, Alex en Sebastiaan overleefden het niet, Sandra ligt nog in het ziekenhuis. Het viertal reed naar huis van een feestje.

Een vriendin van een van de slachtoffers zag die nacht berichten voorbij komen op Instagram. “Ik wilde meteen naar de plek toe, kijken naar de schade en zien hoe het was gebeurd”, vertelt Mandy. “Woorden schieten op dat moment te kort. Sebas was mijn achterbuurjongen, we waren echt maatjes. Het is ongelofelijk dat hij er niet meer is.”

Rode rozen

Ook Jan Sibering kende de slachtoffers goed. “Ik ken Boye al vanaf dat hij vier was. Zijn ouders kwamen wel eens in de kroeg en dan was hij mee.” Het idee voor een stille tocht ontstond vrijwel direct. “We gaan naar de plaats waar ze weggenomen zijn. We vragen mensen een rode roos mee te nemen voor Sandra en drie witte rozen voor de jongens.”

Mandy organiseert op 29 augustus ook een stille tocht, in Bad Nieuweschans, waar de jongens vandaan kwamen. “We gaan langs de huizen waar ze hebben gewoond. Met fakkels. Alex woonde daar, Boye ging bijna samenwonen met zijn vriendin. Alex en Boye woonden in dezelfde straat. Daar eindigen we, we houden daar een proost want ze hielden wel van een potje bier.”