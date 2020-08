Stille tocht voor doodgeschoten Naomi (35) uit Arnhem

Vrienden en familie houden zaterdagavond rond 19.45 uur een stille tocht ter nagedachtenis aan de overleden Naomi van den Berg uit Arnhem. De 35-jarige vrouw werd maandag in koelen bloede doodgeschoten voor haar flat. Naomi laat twee jonge kinderen na.

Organisator van de stille tocht is Twan, hij kende Naomi goed. “De reden dat ik het organiseer is een eerbetoon aan Naomi en om haar meiden een financieel steuntje in de rug geven. Ik heb er ook een crowdfunding aan gehangen. Naomi en ik hadden een gezamenlijke vriendengroep, we wonen met z’n allen bij elkaar in de buurt.”

‘Een goede moeder’

Twan omschrijft zijn overleden vriendin als “een heel lief persoon, een goede moeder en altijd vriendelijk”. Vanwege corona kan niet iedereen Naomi’s uitvaart bijwonen. “Daarom willen we iedereen op deze manier de gelegenheid geven om afscheid te nemen”, aldus Twan, die namens de familie spreekt.

De deelnemers aan de stille tocht verzamelen om 19.30 uur bij het Multifunctioneel Centrum, een buurtcentrum. Vanuit daar lopen ze een kwartier later een stukje door de wijk, langs de friettent waar Naomi altijd kwam met haar kinderen “voor een patatje en een ijsje”. Vanuit daar lopen de deelnemers naar Naomi’s huis aan de Floriszstraat en daar neemt Twan het woord. “Ik laat haar dochter wat op papier zetten en dat ga ik voorlezen.”

Kijk hieronder het indrukwekkende begin van de stille tocht terug:

Verdachte opgepakt

De politie heeft een 46-jarige man uit Rheden opgepakt voor de fatale schietpartij. Zijn betrokkenheid bij de dood van Naomi wordt door de politie onderzocht. Naomi werd maandag na het schietincident zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan haar verwondingen.

Volgens Omroep Gelderland had de opgepakte man een geheime relatie met Naomi. Hij zou bang zijn geweest dat zij de relatie zou openbaren. Naomi zou ook zwanger van hem zijn geweest en die zwangerschap hebben willen vertellen aan de vrouw van deze man.