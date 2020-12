Stil protest van zorgmedewerker Chris (27) bij kerkdienst Barneveld: 'Ik sliep hier slecht van'

Zorgmedewerker Chris Muurling (27) heeft vrijdag bij de ochtenddienst van de Rehobotkerk in Barneveld geprotesteerd. Hij hield een stil protest om de enkele honderden aanwezigen te laten zien dat de nood in de zorg nog altijd hoog is. “Ik had kerst liever ook met de hele familie gevierd, maar dat gaat dit jaar helaas niet.”

Muurling stond met een bord met daarop de tekst: ‘Wij werken ook voor u. Blijf thuis voor ons. Met elkaar, voor elkaar’. “Het was een vredig protest”, vertelt de zorgmedewerker tegen Hart van Nederland. “Ik heb respect voor alle mensen die naar de kerk gaan, maar het voelde voor mij niet lekker.” Hij besloot het statement klein te houden in z’n eentje te protesteren. “Ik sliep er slecht van. Ik vond dat ik echt iets moest doen.”

Wegkijken

Veel reactie van de kerkgangers kreeg Muurling niet. “Ze reageerde niet, maar dat snap ik wel. Het is makkelijk om weg te kijken.” Toch is hij blij dat hij zijn punt heeft kunnen maken.

Kerken mogen deze tijdens kerst gewoon bezoekers toelaten bij diensten. Veel kerken besloten om de deuren dicht te houden en online diensten te organiseren. Enkele grote kerken, zoals de Rehobotkerk in Barneveld, verwelkomen wel gasten. Dat mogen zij door de vrijheid van godsdienst die in de grondwet staat verankerd.

