Veel steun voor gepeste Suze (9), duizenden bestellingen voor 'stop pest-armbandje'

De 9-jarige Suze ter Haar kwam regelmatig met rode ogen thuis van school als ze die dag weer gepest was door haar klasgenootjes. Kinderen noemde haar lelijk en vies. Haar moeder schreef daarover een bericht op Facebook, die ervoor heeft gezorgd dat Suze nu overladen wordt met duizenden steunbetuigingen. Het meisje uit Spakenburg heeft een ‘stop pest-armbandje’ gemaakt, waarvan er nu al meer dan 1500 zijn verkocht.

“Ik had dit nooit verwacht”, zegt Suze tegen Hart van Nederland. Een tijd lang zat ze niet lekker in haar vel omdat kinderen erg gemeen tegen haar deden. “Kinderen kunnen je heel veel pijn doen. Daardoor kreeg ik minder zelfvertrouwen. Ik had hele sombere gedachten.” Om haar sombere gedachten even weg te zetten, begon ze met het maken van verschillende armbandjes tegen pesten. Die zette ze op Instagram om ze te verkopen. Ze begon met 75 volgers.

50 duizend volgers

Ondertussen ging het pesten door. Toen Suze voor de zoveelste keer huilend thuiskwam, was haar moeder Angelique het zat. Ze plaatste een hartverscheurend relaas op Facebook over wat het gepest met haar dochter doet. “‘Ze zeggen weer dat ik lelijk en raar ben, dat ik stink en dat mijn voetbalpakje nep is. En daar word ik zo onzeker van mam’. Ik kan wel janken als ik dit ‘weer’ te horen krijg, mijn moederhart breekt”, schreef ze.

Het bericht werd duizenden keren gedeeld en binnen de kortste keren kreeg Suze meer dan 50.000 volgers op Instagram. Ze werd bedolven onder lieve reacties van mensen die met haar meeleefde. “Die reacties vind ik heel leuk en lief. Daardoor heb ik een stuk meer zelfvertrouwen gekregen”, zegt Suze blij.

Armbandje

Buiten alle lieve reacties, wilden ook steeds meer mensen haar armbandjes kopen. Ze besloot toen om eenzelfde armbandje te ontwerpen die staat voor het stoppen van pesten. Het is een zilver armbandje, met in het midden een rood kraaltje. “Dat kraaltje staat voor ‘stoppen’: het ‘stop pest-armbandje'”, aldus Suze. Inmiddels heeft ze er daarvan al zo’n 1500 verkocht en staan er nog duizenden bestellingen op de lijst.

Moeder Angelique hielp Suze bij het maken van de armbandjes, maar omdat ze zo veel bestellingen hebben gekregen, is de productie voor nu even stopgezet. “Alleen redden we het niet. Daarom hebben we een fabrikant benaderd die de armbandjes gaat produceren”, zegt Angelique. Een deel van de opbrengst van de armbandjes gaat naar Stop Pesten Nu. “Ik hoop dat het pesten op deze manier gaat stoppen”, zegt Suze. “Dat is niet alleen voor mij, maar ook voor andere kinderen belangrijk.”