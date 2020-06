Vrouw gewond geraakt bij steekpartij in Rotterdamse tuin

Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag neergestoken in een tuin in Rotterdam. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij was rond middernacht in de tuin van een woning aan het Reigerpad in Rotterdam. De vrouw raakte daarbij gewond en is met een ambulance afgevoerd. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding van de steekpartij is, een politiewoordvoerder kon daar niets over zeggen.

ANP