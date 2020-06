Persoon gewond bij steekpartij Tilburg, dader voortvluchtig

Bij een steekincident aan het Tilburgse Korvelplein is donderdagavond één persoon gewond geraakt. De vermoedelijke dader – een witte, magere man – is op de vlucht. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

De steekpartij gebeurde rond 22.10 uur. Waarom er gestoken werd, is nog niet bekend. De vermoedelijke dader is verder te herkennen is aan een groene rugzak met daaraan een slaapmatje. De politie roept op de man niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”nl” dir=”ltr”>De vermoedelijke <a href=”https://twitter.com/hashtag/dader?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#dader</a> is richting Kaapkoloniestraat gevlucht. Het zou gaan om een blanke magere man, 1.80m, met een groene rugzak met slaapmatje eraan. Benader de man niet zelf als u hem ziet, maar bel 112! <a href=”https://t.co/cZOjrgJgk4″>https://t.co/cZOjrgJgk4</a></p>— Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) <a href=”https://twitter.com/Politie_Tilburg/status/1273719398470205441?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 18, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Op de plaats van het het incident doet de politie momenteel sporenonderzoek.