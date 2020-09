15-jarige jongen zwaargewond door steekpartij in Rijsbergen

Een jongen van vijftien is zondagavond tijdens een steekpartij in Rijsbergen zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie. Na het steekincident ging de politie op zoek naar de daders en hield op de Meirseweg in het naburige Zundert twee verdachten in een auto aan.

Het incident gebeurde bij beurs- en conferentiecentrum Sultan Palace in Rijsbergen waar een bruiloft gaande was. “Er ontstond ruzie tussen twee groepen en die werd buiten voortgezet. Daar is de jongen meerdere keren gestoken”, zegt een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Tekst: ANP

Beeld: SQ Vision