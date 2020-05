De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij aan de Celebesstraat in Almelo. Daarbij raakte een man gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Een correspondent ter plaatse meldt dat er twee mensen op het adres van de man zijn geweest. Zij zouden er na de steekpartij vandoor zijn gegaan. De gewonde man is naar de buren gevlucht, zij hebben de hulpdiensten ingeschakeld.

Beeld: SPS Media