Omstanders vinden neergestoken man met nekwond in Rotterdam

Bij een steekincident in Rotterdam raakte maandagavond een 44-jarige man gewond. De man werd neergestoken in een woning aan de Kruizenmuntstraat, maar werd door omstanders een paar straten verder gevonden. De politie zoekt getuigen.

Iets voor 22:00 uur kreeg de politie een melding van het steekincident. De gewonde man was door omstanders gevonden op de Lepelaarsingel. Hij zou rond 21:45 uur gestoken zijn in zijn buik en nek in een woning aan de Kruizenmunstraat, op enkele minuten loopafstand. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie is direct een opsporingsonderzoek begonnen. Er werd sporenonderzoek verricht en getuigen gehoord. Om een goed beeld te krijgen van wat zich in en om de bewuste woning heeft afgespeeld, is de politie op zoek naar meer getuigen.

Beeld: Video Duivestein