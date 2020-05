Ze krioelen in de tuin, koelkasten, op het aanrecht en zelfs in bed: het mediterraan draaigatje. Op steeds meer plekken in Nederland duikt deze uitheemse miersoort op en dat veroorzaakt veel overlast. “Ik kan de tuin niet in omdat ze zo hard bijten.”

Om een effectief bestrijdingsmiddel te ontwikkelen is meer onderzoek nodig, maar ondertussen groeit het aantal draaigatjes gestaag door. Rick van der Meulen uit Alphen aan den Rijn probeert de diertjes al een tijd lang op verschillende manieren te bestrijden.

‘Met honderden tegelijk’

Rick woont aan de Grashof, een van de twee plekken in de Zuid-Hollandse plaats waar het beestje de boel terroriseert. Hij vertelt aan Hart van Nederland hoe zijn hele huis vol ligt met mierengif. “Voor elk gat dat je kunt vinden in huis ligt poeder. In stopcontacten, plinten, kieren bij ramen, noem maar op. Ze komen overal doorheen.”

Hij ziet de kleine beestjes met honderden tegelijkertijd door zijn huis lopen. “Ik ben niet allergisch voor een miertje, maar als je thuiskomt en er lopen honderd mieren in je slaapkamer, dan vind ik toch wel heel erg.”

‘Wakker gebeten’

De mieren graven soms wel honderd meter lange nesten onder de stoep, in tuinen en onder woningen. Bij Rick is een deel van de straat open gebroken om de beestjes te bestrijden. Door de grote nesten van de draaigatjes verzakt de grond namelijk.

“Nadat de straat weer dicht was gemaakt, kwamen ze weer terug”, weet Ricks buurvrouw Vivian van Dijk. Zij heeft al vijf jaar last van de draaigatjes. “In de keuken kon ik geen kopje laten staan of heel mijn aanrecht was vies. Ze zitten in m’n koelkast en op m’n fruit. Ik word er moedeloos van.”

Vooral het feit dat de mieren hard bijten vindt ze erg. “Overal waar je bezig bent, word je gebeten. Ik werd zelfs een keer wakker omdat ze me beten in bed”, aldus Vivian. “Ik probeer ze op alle mogelijke manieren te bestrijden, maar het lijkt wel alsof ze overal resistent voor zijn.”

Andere aanpak nodig

Aan de Grashof hebben ongeveer 25 huishoudens last van de draaigatjes. In totaal veroorzaken de mieren op achttien verschillende locaties in Nederland overlast. Volgens Anna Möller van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is dat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Het KAD werkt samen met gemeenten om te onderzoeken wat de meest effectieve manier is om de draaigatjes te bestrijden. “Het bestrijden werkt niet zoals een tuinmier bestreden kan worden. Deze soort is uitzonderlijk sterk als je het vergelijkt met andere miersoorten”, weet Möller.

Volgens haar komt dat door de manier waarop ze hun kolonie opbouwen. “Koninginnen werken samen en dat heeft een andere aanpak nodig.”

Nog geen gif tegen draaitje

De gemeente Alphen aan den Rijn laat weten dat ze de beestjes op dit moment proberen te bestrijden met behulp van milieuvriendelijke methoden zoals stomen en het aanbrengen van aaltjes. “In beginsel is de gemeente een gifvrije gemeente. Als de milieuvriendelijke methoden niet het gewenste resultaat hebben en er geen andere opties meer zijn, kunnen we giftig materiaal toepassen.”

Als giftig materiaal gebruikt moet worden, is eerst toestemming nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het KAD heeft een toepassingsverzoek ingediend bij het ministerie voor de getroffen gemeenten. Wanneer deze toestemming wordt gegeven, is nog niet bekend.

“Ondertussen wordt de ‘miervlek’ alsmaar groter en groter”, zegt Rick. “En we zijn nog niet eens in juli en augustus, wanneer ze door het warme klimaat steeds meer opduiken.” Hij hoopt dat de draaigatjes snel uitgeroeid kunnen worden. “Want Nederland heeft geen idee hoeveel schade ze aanbrengen.”