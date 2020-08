Steeds meer Nederlanders willen rookvrije omgeving, maar sportclubs blijven achter

Nederland wordt langzaam rookvrij, maar het Longfonds ziet dat sportverenigingen achterblijven. Dit terwijl het draagvlak voor een rookvrije omgeving voor kinderen wel steeds groter wordt. Speeltuinen en kinderboerderijen worden massaal rookvrij, maar sportclubs vinden het lastiger.

Volgens een onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij; een samenwerking tussen Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds wil 87 procent van de Nederlanders dat sportclubs geheel rookvrij worden. Het Longfonds schat in dat nu nog maar bij zo’n 20 procent het geval is.

Het goede voorbeeld

Bij Hockeyclub Twente uit Hengelo vonden ze het eerst lastig om volledig rookvrij te worden. Toch wilde de club graag het goede voorbeeld geven en sloot daarom een compromis: rookvrij langs de lijnen. Volgens bestuurslid Yda de Rooij zorgde deze maatregel voor veel verwarring. Op het grootste deel van het terrein mocht nog steeds gerookt worden.

Veel leden stoorden zich eraan, zoals deze tiener: “Ik vind het echt slecht dat ze hier op het dakterras allemaal aan het roken zijn, terwijl er gewoon kinderen langslopen.” Een meerderheid bleek van het roken op de club af te willen en die heeft naar deze wens geluisterd. Sinds kort is HC Twente volledig rookvrij: langs de lijn én op het terras.

Honderden kinderen per week

Gezondheidsfondsen voor rookvrij is vol lof over de hockeyclub en hoopt dat meerdere sportverenigingen hun voorbeeld gaan volgen. “20.000 mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van roken en honderden kinderen per week beginnen met roken, omdat ze denken dat het normaal is. Maar het is niet normaal als er zoveel mensen aan doodgaan,” zegt voorzitter Michael Rutgers. Het initiatief roept sportclubs op om actie te ondernemen.

De voetbal- en tennisclub in Hengelo zijn nog niet volledig rookvrij, maar ook hier wordt er zeker wel over nagedacht. Voorzitter van Voetbalvereniging A.T.C. ’65 vertelt over het deels rookvrijebeleid: Wij zijn doordeweeks voor acht uur en op zaterdag voor één uur honderd procent rookvrij om de jongste jeugd zo weinig mogelijk bloot te stellen aan roken.”

Ook de tennisclub wil het stap voor stap doen en heeft nu een rookzone. “Het leek ons niet tactisch om het in één keer te doen. Misschien willen we per 1 januari 2021 wel rookvrij worden. We zien echt dat jongeren meer gaan stoppen door dit beleid. Vooral wat oudere mensen blijven bij ons roken,” vertelt een bestuurslid.