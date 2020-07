Urenlange stank door brand in afvalberg Vlaardingen

Een brand in een berg afval bij een bedrijf voor afvalverwerking in Vlaardingen heeft donderdagavond en de daaropvolgende nacht urenlang voor veel veel rook en stank in de omgeving gezorgd.

De brand ontstond halverwege de avond in een loods van een afvalverwerker aan de Kreekweg. Om 05.00 uur uur meldde de brandweer aan dat de brand onder controle was, meldt Rijnmondveilig.

NL-Alert

De rook trok naar het zuiden richting Pernis, Rhoon en Poortugaal. Er werd naar de inwoners van het gebied een NL-Alert gestuurd. Mensen werd geadviseerd bij klachten ramen en deuren dicht te doen en ventilatiesystemen uit te schakelen. Omdat het nablussen nog enige uren gaat duren blijft de waarschuwing voor Vlaardingen van kracht.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand naar naastgelegen terreinen kon overslaan. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekend.

ANP

Beeld: Video Duivestein