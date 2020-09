Stalker van Angelica is net uit de cel, maar gaat meteen weer de fout in: 'Ze zagen hem aan komen rennen'

Wat Angelica lange tijd vreesde is zaterdag gebeurd. Jarenlang werd ze gestalkt, bedreigd en mishandeld door haar ex-vriend. Een krappe twee jaar zat hij vast, maar een maand geleden kwam hij vrij en nu gebeurde waar Angelica al die tijd bang voor was. Zaterdag stond hij ineens voor de deur, bedreigde haar en mishandelde haar nieuwe vriend. Angelica’s advocaat pleit voor een strengere straf en wil dat hij TBS opgelegd krijgt.

Acht jaar geleden begon de ellende. Angelica en haar vriend Jonathan hadden destijds een knipperlichtrelatie. “Dan doet de politie weinig”, zegt haar advocaat Peter Schouten tegen Hart van Nederland. Hij staat de vrouw al zo’n drie jaar bij en is gespecialiseerd in stalkingszaken. “Haar ex heeft haar een keer ontvoerd. Ze zat op de bagagedrager van zijn fiets. De politie vond toen dat vrijwillig was. Maar hij had gedreigd haar kindje iets aan te doen. En wat doe je dan als moeder? Je beschermt je kind en gaat mee.”

Angelica’s leven was een hel

De ontvoering was niet het enige feit. Jonathan misbruikte zijn ex, heeft haar een keer met een waterkoker mishandeld, dreigde haar te vermoorden. Angelica woonde in safehouses, maar hij kwam achter het adres en zocht haar op. Haar leven was een hel en toen hij veroordeeld was, kwam er lucht voor Angelica.

Ten minste twee jaar, tot gisteren. “Ze zagen hem aan komen rennen”, vertelt Schouten. “Haar vriend zei haar in een auto te gaan zitten met haar kindje. Hij is vervolgens zelf in elkaar geslagen en moest naar de huisartsenpost. De dader zit nu vast.”

Weigering behandeling

Schouten vermoedt dat de man in de instelling zijn behandeling heeft geweigerd. “Dat kan, dan zit je ‘kaal’, zoals wij dat noemen. Hij heeft niet mee willen werken aan een behandeling. Hij zal niet extramuraal zijn gegaan. In dat geval mag je het laatste half jaar van zo’n straf begeleid wonen en een beetje meedoen aan de samenleving. Zoals ik het nu zie, is dat niet gebeurd.”

Angelica en haar vriend doen deze zondag aangifte, Schouten hoopt dat de man blijft zitten. En dat justitie het totaalplaatje ziet en niet alleen de mishandeling van gisteren. “Ik pleit voor een TBS-maatregel voor deze man. Ik ga daar niet over, maar de officier van justitie. Die wil dat hoop ik ook.”

Beeld: Pixabay, ter illustratie