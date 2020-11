Stadionspeakers blijven omroepen in lege stadions: 'Voor wie doe je het?'

Stadionspeaker zijn in een leeg voetbalstadion: je zou denken dat het geen zin heeft. Toch gebeurt het gewoon nog in de Eredivisie, zoals bij Feyenoord en Willem II. Ondanks het gebrek aan fans blijven veel Eredivisieclubs nog zoveel mogelijk vasthouden aan oude gewoonten.

Juist om die reden prijzen stadionspeakers Peter Houtman van Feyenoord, Wim Arts en huis-DJ Lars Oomens van Willem II zich gelukkig dat ze elke thuiswedstrijd op mogen komen draven. Ze hebben allemaal iets gemeen, want ze hunkeren allemaal naar de aanwezigheid van het hondstrouwe publiek.

‘Voor wie doe je het?’

“Je zit wel met een gevoel van: is dit het nou, voor wie doe je het?”, vraagt Wim Arts zich af als hij naar het lege Koning Willem II stadion tuurt. Zijn collega Peter Houtman ervaart hetzelfde. “De akoestiek is uniek bij Feyenoord. En dat mis je nu ontzettend.”

Omdat er geen supporters welkom zijn bij de wedstrijden in het betaald voetbal, ging Houtman ervanuit een tijdje vrij te zijn. Maar Feyenoord en trainer Dick Advocaat dachten daar anders over. “Ze vonden het sfeertje niks meer. De spelers vonden toch dat er meer invulling nodig was. Toen ben ik het weer gaan doen. De bedoeling is dat het zo blijft”, aldus Houtman, die in de jaren ’80 als succesvol spits speelde bij de Rotterdamse club.

Meer sfeer op de tribunes

Bij Willem II hebben ze inmiddels ook een creatieve oplossing bedacht om de stilte in het stadion tegen te gaan. DJ Lars Oomens zorgt met met audio-opnamen van spreekkoren en gejuich voor meer sfeer op de tribunes. “We simuleren eigenlijk de supportersgeluiden, alsof je in een vol stadion aan het spelen bent. Niet zo zeer doe ‘oe-tjes en de ah-tjes’, maar echt het toezingen, aanmoedigen en juichen bij een doelpunt”, vertelt Oomens.

Toch hopen alle stadionspeakers dat er weer snel publiek welkom is bij de wedstrijden in de Eredivisie. “Ze zijn hard bezig met inentingen, dus wie weet dat het ook wat sneller kan gebeuren. Dan hoop ik dat ik weer zo snel mogelijk in een volle Kuip zit”, zegt Houtman hoopvol.