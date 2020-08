Tien jaar 'Sta op tegen kanker': vriendinnen staan stil bij het verlies van Amanda en Willemijn

Al tien jaar kent ons land de actie ‘Nederland staat op tegen kanker’. Met twee speciale uitzendingen kijken André van Duin en Dionne Stax woensdagavond terug op de hoogtepunten hiervan. De vriendinnengroep van Chantal, Danigna, Karlijn, Amanda en Willemijn draagt de actie een warm hart toe, zeker omdat het heel dichtbij is gekomen voor ze.

Alle vijf de vriendinnen kregen borstkanker. Twee van hen, Amanda en Willemijn, hebben het helaas niet overleefd. De andere drie vriendinnen staan woensdag daarom op voor hen en nemen plaats in een menselijk lint dat tijdens de uitzending gevormd zal worden.

Lotgenoten

Afzonderlijk van elkaar werden de nog jonge vrouwen (allemaal in de 30) ziek. Borstkanker. Een harde klap in het gezicht. Op zoek naar steun vonden ze elkaar via Instagram. Een schot in de roos, want een prachtige vriendschap kwam daaruit voort. Helaas bleek genezing voor Amanda en Willemijn niet meer mogelijk.

Gelukkig zijn Chantal en Danigna inmiddels niet meer onder behandeling. Karlijn helaas nog wel. In 2016 werd ze na haar behandeling genezen verklaard. Jammer genoeg kreeg ze een jaar later toch te horen dat een uitzaaiing was. Eigenlijk zou ze haar dertigste verjaardag niet meer gaan halen. Maar: die vierde ze in januari toch. Uitbundig zelfs. Toen speelde corona nog geen rol in Nederland.