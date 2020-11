Sportvliegtuigje maakt noodlanding na botsing: 'Had heel anders kunnen aflopen'

Als je de uiteindelijke schade ziet, lijkt het wellicht mee te vallen, maar vergis je niet. Deze botsing had fataal kunnen aflopen. Als er een stuk van de propeller was afgebroken, of als de drone – want dat was het waarschijnlijk – tegen de cockpit van de Cessna was geknald, dan hadden Sebas van Vugt en zijn co-piloot instructrice Marieke van Asten het incident van waarschijnlijk niet kunnen navertellen.

En dat kunnen ze gelukkig wel. Vrijdagmiddag waren ze bezig met een vlucht om de vliegvaardigheid op peil te houden. Gewoon een routinevlucht. Niets aan de hand. Tot de twee een enorme klap hoorden. In eerste instantie dachten ze dat ze misschien een vogel hadden geraakt.

“Op het moment dat het gebeurde was er geen paniek en startten we het emergency-protocol. Hier zijn we op getraind. Achteraf is pas het besef ingedaald. Dit had heel anders kunnen aflopen”, vertelt Sebas van Vugt zondag aan Hart van Nederland. Hij en zijn co-piloot Marieke van Asten moesten vrijdagmiddag een noodlanding maken met hun Cessna, omdat het toestel was geraakt door vermoedelijk een drone.

Lees ook: Oma Marie (90) zoekt met een drone naar weerloze reekalfjes

Drone

“Het was in ieder geval geen vogel, wat we in het begin heel even dachten omdat we best hoog zaten”, legt Van Vugt uit. “Ik weet niet honderd procent zeker of het een drone was. Het zou ook een modelvliegtuigje geweest kunnen zijn. Tot dat moment vlogen we lekker en ging alles prima. Opeens hoorden we een knal.”

De twee piloten vlogen op dat moment om ruim 548 meter hoogte en zette het protocol voor noodgevallen in werking. “We konden uitsluiten dat er motorproblemen waren. Toen zijn we volgens het protocol eerst hoger gaan vliegen en zochten contact met Eindhoven om te vragen om een noodlanding.”

Lees ook: Brabants café komt met slimme oplossing: de bierdrone

Onzekerheid

Omdat de piloten niet zeker wisten of ze veilig zouden kunnen landen, wilden ze dat het neuswiel werd gecontroleerd. Daarom vroegen ze of ze dicht langs de verkeerstoren mochten vliegen voor een visuele check. Die vraag werd opgevangen door de Luchtmacht. “Die vroeg of ze ergens mee konden assisteren en voor ik het wist vloog er een Apache-helikopter naast ons.” Co-piloot Van Asten wist de bijzondere metgezel in de lucht te filmen. Terwijl Van Vugt zich focuste op de noodlanding.

Achteraf pas daalde het besef in dat het allemaal veel slechter had kunnen aflopen. Het projectiel raakte de propeller en de onderkant van de Cessna. “Daar hebben we geluk mee gehad. Als het ding tegen de cockpit was gekomen, dan was-ie waarschijnlijk door de ruit heengegaan. Of er had een stuk van de propeller kunnen afbreken. Maar dat is gelukkig allemaal niet gebeurd.” Toch willen de piloten heel graag dat mensen die een drone hebben, beter nadenken voordat ze hun toestel de lucht in sturen.

Lees ook: Vlieggemeenschap kapot door verlies drie ervaren piloten: ‘Iedereen wist wie ze waren’

Levensgevaarlijk

Dat bevestigt ook een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid. “Zo’n botsing gaat met zeer hoge snelheid en kan echt levensgevaarlijk zijn. Het is niet voor niets dat je met een drone niet mag vliegen in de buurt van een vliegveld en dat je maximaal 120 meter hoog mag. Bovendien moet je je drone altijd kunnen zien.”

De piloten, de Luchtmacht en de politie willen eigenaren van drones dan ook graag wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze zijn eensgezind: “Het is niet voor niets dat er heel veel regels zijn, verdiep je daarin voordat je een drone aanschaft.”