Spanning stijgt voor De Efteling en omwonenden: mag het park gaan uitbreiden?

Het eind aan een lange strijd tussen De Efteling en een groep omwonenden is in zicht. Woensdag bepaalt de Raad van State of het plan van het attractiepark om in totaal met acht hectare uit te breiden door mag gaan.

De gemeente Loon op Zand gaf in september 2018 groen licht voor het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Omwonenden hebben echter helemaal geen zin in de zeven miljoen bezoekers per jaar waar het park naar streeft.

De buurtbewoners menen dat ze door de uitbreiding van De Efteling worden ingesloten door het sprookjespark. Ze tekenden bezwaar aan en woensdag, bijna twee jaar later, volgt dan eindelijk de definitieve uitspraak door de Raad van State.

‘Het wordt 50/50’

Hans Kahle zit dinsdag al met samengeknepen billen. Hij is een van de mensen die direct naast De Efteling woont en de uitbreiding als een nachtmerrie ziet. “Er hangt veel van af,” vertelt hij tegen Hart van Nederland. Over de uitspraak tast hij in het duister. “Het wordt echt 50/50.”

De uitbreiding gaat ervoor zorgen dat een kleine woonwijk bijna volledig wordt omsloten door het attractiepark. “Wij blijven hier als een eiland binnen de Efteling over”, aldus Kahle. Bewoners zien het niet zitten om iedere morgen wakker te worden in het Sprookjesbos. Ze zijn onder andere bang voor licht- en geluidsoverlast, meer verkeersdrukte en stikstofuitstoot.

‘Al jaren bezig’

Ook voor De Efteling belooft het woensdag een spannende dag te worden. “We zijn al jaren met deze plannen bezig, dus we vinden het wel spannend”, laat een woordvoerster weten. De zegsvrouw denkt ook dat het alle kanten op kan met de uitspraak.

Het pretpark heeft altijd gezegd in de plannen te hebben gezocht naar een balans tussen alle belangen. Er ging volgens het park een uitgebreid proces aan vooraf, waarin ook de inbreng van omwonenden is meegenomen. Ook het behoud van natuur heeft De Efteling hoog in het vaandel staan, aldus de woordvoerster.